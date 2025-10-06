Казаков отреагировал на слухи, что новый гендиректор «Спартака» был болельщиком ЦСКА

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков отреагировал на назначение Сергея Некрасова генеральным директором московского «Спартака». Накануне в СМИ появились подозрения, что Некрасов ранее болел за ПФК ЦСКА — принципиального соперника «Спартака». В соцсетях всплыли фотографии Сергея в красно-синем шарфе на «ВЭБ Арене». При этом известно, что ранее Некрасов работал в «Газпромбанке».

«Забавно. Думал, «Газпромбанк» вызовет шум, а тут нашлась симпатия к ЦСКА из прошлой жизни. Скажу на это так: Илья Геркус за «Локомотив» не болел. Но стал лучшим президентом клуба после Филатова. Правда, речь сейчас о «Спартаке». Да ещё и сразу после дерби», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Напомним, Некрасов сменил в должности Олега Малышева, который покинул пост по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в клубе.