Капитан «Челси» получил травму и не сыграет за сборную Англии в октябрьских матчах

Капитан «Челси» получил травму и не сыграет за сборную Англии в октябрьских матчах
Комментарии

Капитан «Челси» Рис Джеймс не сыграет за сборную Англии в матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2026, которые пройдут в октябре, сообщила пресс-служба национальной команды.

«Нико О'Райли присоединился к сборной Англии, а Рис Джеймс не примет участия в матчах нашей команды из-за травмы», — говорится в сообщении.

9 октября англичане в рамках товарищеского матча встретятся со сборной Уэльса на «Уэмбли». 14 октября им предстоит игра на выезде с национальной командой Латвии в рамках отбора на чемпионат мира.

В этом сезоне 25-летний Джеймс провёл девять матчей за «Челси», отметился одной голевой передачей.

