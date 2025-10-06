Скидки
Валерий Овчинников: нынешний ЦСКА может стать чемпионом России

Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников оценил турнирные амбиции московского ПФК ЦСКА в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он считает, что нынешний состав армейцев может выиграть чемпионат России. Сейчас ЦСКА лидирует в РПЛ, набрав 24 очка за 11 туров.

«Готов ли ЦСКА к чемпионству? Это определит вторая часть сезона после зимней паузы. Но нынешний ЦСКА находится в хорошем состоянии и может стать чемпионом, хотя это не означает, что команда весной будет такой же. У армейцев правильная клубная политика — попали в тренера, который сейчас даёт результат», — сказал Валерий Овчинников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

