Вольтемаде пропустит октябрьские матчи сборной Германии в отборе ЧМ-2026 из-за гриппа

Нападающий «Ньюкасла» Ник Вольтемаде не сыграет за сборную Германии в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2026 из-за того, что заболел гриппом, сообщила пресс-служба национальной команды.

«Ник Вольтемаде не сможет присоединиться к команде из-за гриппа», — говорится в сообщении.

Вольтемаде 23 года, прошлым летом он перешёл из «Штутгарта» в «Ньюкасл Юнайтед» за € 85+5 млн. В этом сезоне форвард провёл 10 матчей во всех турнирах, забил пять мячей. За сборную Германии Вольтемаде сыграл в четырёх матчах и не забил голов.

10 октября сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсмана примет Люксембург в отборе ЧМ-2026, 13 октября отправится на выезд в Северную Ирландию.

