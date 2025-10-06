Тарханов: нельзя делать трагедию из игры Максименко — ЦСКА сыграл увереннее «Спартака»

Известный отечественный тренер Александр Тарханов подвёл итоги дерби ЦСКА и «Спартака», которое прошло в рамках 11-го тура Мир РПЛ. Армейцы одержали победу со счётом 3:2.

— «Спартак» выиграл два матча до дерби, вроде всё было нормально. А с ЦСКА вышли, и непонятно, почему так в обороне плохо сыграли. Здесь была общая ошибка. Тренер готовит команду, а игроки выполняют требования. Видимо, было недопонимание или сильное желание выиграть, что могло повлиять на оборону.

— Максименко допустил много ошибок в последнее время. Может, стоит дать шанс Помазуну?

— Нельзя из одной игры делать трагедию. Бывает, вратарские ошибки допускаются. Где-то был неуверенным, напряжение было. Это дерби. ЦСКА вышел более лёгким и уверенным на матч. А «Спартак», может быть, не так уверенно сыграл. ЦСКА начал оказывать давление, и весь «Спартак» немножко поплыл», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.