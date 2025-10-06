В КДК РФС рассказали, когда рассмотрят инцидент между Ндонгом и Сперцяном
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, когда организация рассмотрит инцидент между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном по ходу игры 11-го тура Мир РПЛ. По завершении матча Ндонг обвинил Сперцяна в расизме.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15' 2:0 Коста – 31'
Удаления: нет / Ндонг – 85'
«КДК РФС обязательно рассмотрит инцидент между футболистами «Ахмата» Усманом Ндонгом и «Краснодара» Эдуардом Сперцяном на следующей неделе, поскольку футболист «Краснодара» Сперцян вызван в сборную Армении и его нет на территории Российской Федерации», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
