КДК РФС накажет «Акрон» за два дисциплинарных нарушения в матче с «Зенитом»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация накажет «Акрон» за два дисциплинарных нарушения в матче 11-го тура Мир РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедшая 4 октября встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11' 1:1 Севикян – 36'
«КДК рассмотрит задержку матча «Акрон» — «Зенит» на шесть минут и 30 секунд по вине «Акрона». Также будет рассмотрена задержка выхода «Акрона» из раздевалки на семь минут. Два дисциплинарных нарушения», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
«Зенит» после 11 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Акрон» — 13-е.
Комментарии
