Погребняк: Умяров — рабочая лошадка «Спартака», он заслужил вызов в сборную России

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на дебютный вызов хавбека «Спартака» Наиля Умярова в сборную России. Полузащитник попал в заявку на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

— Заслуженно ли Умяров получил вызов в сборную России на октябрьские матчи?

— По-моему, да. Человек играет в «Спартаке» в основном составе всегда, что немаловажно. Легионеров там достаточно, а Умяров всё время выходит в старте. Плюс он такой рабочий парень, рабочая лошадка с характером.

А почему ему не дать шанса в сборной? У нас что, матчи к отбору на чемпионат мира или что? У нас контрольные игры, где надо давать шансы игрокам, — всё правильно! — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.