Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк: Умяров — рабочая лошадка «Спартака», он заслужил вызов в сборную России

Погребняк: Умяров — рабочая лошадка «Спартака», он заслужил вызов в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на дебютный вызов хавбека «Спартака» Наиля Умярова в сборную России. Полузащитник попал в заявку на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

— Заслуженно ли Умяров получил вызов в сборную России на октябрьские матчи?
— По-моему, да. Человек играет в «Спартаке» в основном составе всегда, что немаловажно. Легионеров там достаточно, а Умяров всё время выходит в старте. Плюс он такой рабочий парень, рабочая лошадка с характером.

А почему ему не дать шанса в сборной? У нас что, матчи к отбору на чемпионат мира или что? У нас контрольные игры, где надо давать шансы игрокам, — всё правильно! — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Умяров подробно высказался о первом вызове в основную сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android