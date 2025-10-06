Скидки
КДК РФС рассмотрит нарушения «Динамо» и «Локомотива» после матча 11-го тура РПЛ

КДК РФС рассмотрит нарушения «Динамо» и «Локомотива» после матча 11-го тура РПЛ
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит нарушения московских «Динамо» и «Локомотива» после матча 11-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«КДК рассмотрит опоздание на шесть минут на послематчевое флеш-интервью футболиста «Динамо», который принимал участие в игре с «Локомотивом». Также будут рассмотрены выходы за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, задержка команды «Динамо» из раздевалки на четыре минуты. Кроме того, будет рассмотрен бросок болельщиками «Динамо» пластиковой бутылки на футбольное поле», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

