КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение игроков «Ахмата» в матче с «Краснодаром»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит агрессивное поведение игроков «Ахмата» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Грозненский клуб уступил «быкам» на выезде со счётом 0:2.

«КДК рассмотрит выступление «Ахмата» Усмана Ндонга за агрессивное поведение в матче с «Краснодаром» и рассмотрит агрессивное поведение Максима Самородова, который ударил ногой в LED-панель. Зафиксировано повреждение», — сказал Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.