Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение игроков «Ахмата» в матче с «Краснодаром»

КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение игроков «Ахмата» в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит агрессивное поведение игроков «Ахмата» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Грозненский клуб уступил «быкам» на выезде со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«КДК рассмотрит выступление «Ахмата» Усмана Ндонга за агрессивное поведение в матче с «Краснодаром» и рассмотрит агрессивное поведение Максима Самородова, который ударил ногой в LED-панель. Зафиксировано повреждение», — сказал Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
КДК РФС накажет «Акрон» за два дисциплинарных нарушения в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android