КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение игроков «Ахмата» в матче с «Краснодаром»
Поделиться
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит агрессивное поведение игроков «Ахмата» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Грозненский клуб уступил «быкам» на выезде со счётом 0:2.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15' 2:0 Коста – 31'
Удаления: нет / Ндонг – 85'
«КДК рассмотрит выступление «Ахмата» Усмана Ндонга за агрессивное поведение в матче с «Краснодаром» и рассмотрит агрессивное поведение Максима Самородова, который ударил ногой в LED-панель. Зафиксировано повреждение», — сказал Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
- 6 октября 2025
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:25
-
16:21
-
16:15
-
16:05
-
16:03
-
16:01
-
15:59
-
15:58
-
15:58
-
15:53
-
15:51
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:40
-
15:35
-
15:35
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:12
-
14:56
-
14:52
-
14:44
-
14:44
-
14:39
-
14:15
-
14:13