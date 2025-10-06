Футболист «Динамо» получил травму колена, он перенесёт операцию

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров получил повреждение коленного сустава в матче Второй лиги за «Динамо-2», сообщила пресс-служба клуба.

«У нашего полузащитника контактная травма правого коленного сустава. В ближайшее время он пройдёт оперативное лечение в специализированной клинике. Желаем Диме терпения и скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении.

Вчера, 5 октября, «Динамо-2» играло в гостях с «Аланией» в матче Второй лиги, встреча завершилась со счётом 0:0. Для Александрова это была вторая игра за дубль динамовцев в этом сезоне. Он получил травму и был заменён на 24-й минуте.

В нынешнем сезоне 19-летний Александров провёл шесть матчей за основную команду «Динамо» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, результативными действиями не отметился.