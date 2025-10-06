КДК РФС рассмотрит нарушения регламента по итогам дерби ЦСКА — «Спартак»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит нарушения регламента по итогам матча 11-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:3).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«КДК РФС рассмотрит систематические выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера команды Манеля Экспосито и тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сасо. Также будет рассмотрено скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака», а болельщиками «Спартака» скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес судьи и ЦСКА», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
