КДК РФС рассмотрит нарушения регламента по итогам дерби ЦСКА — «Спартак»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация рассмотрит нарушения регламента по итогам матча 11-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:3).

«КДК РФС рассмотрит систематические выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера команды Манеля Экспосито и тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сасо. Также будет рассмотрено скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака», а болельщиками «Спартака» скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес судьи и ЦСКА», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.