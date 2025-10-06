КДК изучит скандирование ненормативной лексики фанатами «Зенита» в игре с «Рубином»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация изучит скандирование ненормативной лексики болельщиками «Зенита» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0).

«КДК РФС рассмотрит задержку кубкового матча «Рубин» — «Зенит» на четыре минуты по вине «Зенита». Также будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики. Кроме того, будут рассмотрены выходы главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.