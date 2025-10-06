КДК изучит скандирование ненормативной лексики фанатами «Зенита» в игре с «Рубином»
Поделиться
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация изучит скандирование ненормативной лексики болельщиками «Зенита» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0).
Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'
«КДК РФС рассмотрит задержку кубкового матча «Рубин» — «Зенит» на четыре минуты по вине «Зенита». Также будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики. Кроме того, будут рассмотрены выходы главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
- 6 октября 2025
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:26
-
16:25
-
16:21
-
16:15
-
16:05
-
16:03
-
16:01
-
15:59
-
15:58
-
15:58
-
15:53
-
15:51
-
15:50
-
15:48
-
15:41
-
15:40
-
15:35
-
15:35
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:12
-
14:56
-
14:52
-
14:44
-
14:44
-
14:39
-
14:15
-
14:13