Главная Футбол Новости

КДК изучит скандирование ненормативной лексики фанатами «Зенита» в игре с «Рубином»

КДК изучит скандирование ненормативной лексики фанатами «Зенита» в игре с «Рубином»
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация изучит скандирование ненормативной лексики болельщиками «Зенита» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

«КДК РФС рассмотрит задержку кубкового матча «Рубин» — «Зенит» на четыре минуты по вине «Зенита». Также будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики. Кроме того, будут рассмотрены выходы главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

