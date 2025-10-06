КДК рассмотрит скандирования фанатами «Локо» и ЦСКА оскорблений в адрес «Спартака» в КР
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит поведение болельщиков «Локомотива» и ЦСКА на матче Кубка России (0:0, 2:4 пен.). Фанаты обоих клубов скандировали оскорбления в адрес «Спартака».
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
2 : 4
ЦСКА
Москва
«КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Локомотива» и ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака». Также при выборочной проверке 30 сотрудников контрольно-дисциплинированный службы не имели при себе удостоверений установленного образца», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
