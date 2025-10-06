Скидки
Холанд забил на 22 из 23 стадионов АПЛ, норвежец не забивал только на «Энфилде»

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забивал на 22 из 23 стадионов английской Премьер-лиги, на которых играл. Вчера, 5 октября, норвежец принёс «горожанам» минимальную победу над «Брентфордом» в гостевой встрече 7-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'    

В матче с «Брентфордом» Холанд впервые забил на стадионе «Джитек Коммьюнити». В активе форварда теперь нет забитого мяча только на одном стадионе в АПЛ — на «Энфилде», который является домашним для «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 25-летний Холанд провёл семь встреч, забил девять мячей и отдал голевую передачу.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» на «Энфилде» в рамках 25-го тура АПЛ. Встреча состоится 7 февраля 2026 года.

