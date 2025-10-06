Скидки
Денис Давыдов определил, что не получилось у «Спартака» в дерби с ЦСКА

Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался по итогам центрального матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА, победу в котором со счётом 3:2 одержали армейцы.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Что не получилось у «Спартака»? Это дерби. Здесь игра от ножа, и неважно, кто на каком месте. Фаворита до матча не бывает. Не получилось забить больше, чем ЦСКА. ЦСКА слишком открыто тянул время в концовке встречи? Конечно, команда 3:2 ведёт, куда ей спешить? «Спартак» всё равно мог в концовке и сравнять. Поэтому по счёту играли», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

После этой игры ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.

