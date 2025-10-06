КДК накажет «Спартак» за использование болельщиками пиротехники в матче Кубка с «Пари НН»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация накажет московский «Спартак» по итогам матча 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН». Болельщики московского клуба скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Напомним. «Спартак» в гостях обыграл нижегородцев со счётом 2:1.
Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 17' 1:1 Босельи – 28' 1:2 Фернандеш – 90+3'
Удаления: Карич – 83' / нет
«КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики и использование пиротехники болельщиками «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
