КДК накажет «Спартак» за использование болельщиками пиротехники в матче Кубка с «Пари НН»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация накажет московский «Спартак» по итогам матча 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН». Болельщики московского клуба скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Напомним. «Спартак» в гостях обыграл нижегородцев со счётом 2:1.

«КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики и использование пиротехники болельщиками «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.