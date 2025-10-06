Скидки
Тернавский: «Спартак» выиграл — радуются, проиграл — снимают тренера. Это не дело

Бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский прокомментировал возможную смену тренера в московском клубе. Накануне появились разговоры, что красно-белые в ближайшее время могут уволить Деяна Станковича.

«Я давно говорю, что Станковича надо было ещё летом поменять. Но такие качели тоже не дело. Выиграли — радуются, проиграли — снимают тренера. Это всё до поры до времени. Когда нет результата, тренера надо убирать, что-то менять. Другое дело, если бы «Спартак» проиграл ЦСКА, будучи в тройке, а команду колышет. Станкович в команде уже не первый год, видимо, эта ситуация будет продолжаться», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

