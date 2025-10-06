Скидки
Валерий Овчинников: очень жалко Карпина в «Динамо»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о работе Валерия Карпина в московском «Динамо». Карпин возглавил бело-голубых минувшим летом, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Мне очень жалко Валерия Георгиевича Карпина в «Динамо». Дай бог, чтобы он выправил ситуацию в клубе. Пропускать пять мячей от «Локомотива» — перебор. Я считаю, что в «Динамо» очень много внутренних проблем. Не просто так в клубе произошла смена власти. Я же работал в динамовской системе и знаю, что она беспощадная. Смена председателя совета директоров произошла неспроста», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

