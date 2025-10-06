Скидки
Погребняк о «Динамо»: когда идёт чехарда в руководстве, это всегда сказывается на команде

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк сделал несколько важных выводов по итогам матча 11-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Локомотив». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

— Матч «Динамо» — «Локомотив» не смотрел. Но с точки зрения результата «Локомотив» пора всерьёз воспринимать как одного из претендентов на высокие места. Команда стабильно набирает очки, обыгрывает конкурентов — это круто. Всегда приятно смотреть за своими пацанами, я имею в виду русских молодых ребят. Это классно. «Динамо» в зоне турбулентности: то выигрывают, то проигрывают. Пока у них будет сезон стабилизации, наверное. Если у руководства не ограничены временные рамки, «Динамо», в принципе, тоже показывает зрелищный и атакующий футбол. Надо уже сыграть на результат и выиграть.

— Стоит ли ещё дать время Карпину, чтобы он выстроил свой футбол в «Динамо»?
— Тут даже вопросов быть не может. Человек только три месяца в команде. Какие могут быть перестановки? Когда идёт чехарда в руководстве, это всегда сказывается на команде. У меня также было в «Штутгарте»: бесконечные перестановки — тренеры, спортивные директоры. Во что это вылилось, конечно, не очень круто. Терпения болельщикам «Динамо», а Карпину — продолжать этот атакующий стиль игры. Надеюсь, скоро «Динамо» выйдет в верхнюю часть турнирной таблицы», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная 11-го тура РПЛ. Икс-фактор «Локо», двигатель ЦСКА и стена «Краснодара»
Сборная 11-го тура РПЛ. Икс-фактор «Локо», двигатель ЦСКА и стена «Краснодара»
