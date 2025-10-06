Роман Павлюченко: радостно, что РФС находит хороших соперников для нашей сборной

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что РФС находит хороших соперников для сборной России в период отстранения. В октябре россияне проведут два товарищеских матча — с Ираном и Боливией.

«Радостно, что в такой ситуации РФС находит хороших соперников для нашей сборной. Сейчас это важно. Мы живём в мире, где всё меняется очень быстро. Кто знает, может быть, нас уже скоро допустят до международных соревнований. И если это случится, то у нас уже будет готовая команда, способная бороться за выходы на турниры», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1).