Роман Павлюченко: радостно, что РФС находит хороших соперников для нашей сборной
Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что РФС находит хороших соперников для сборной России в период отстранения. В октябре россияне проведут два товарищеских матча — с Ираном и Боливией.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Радостно, что в такой ситуации РФС находит хороших соперников для нашей сборной. Сейчас это важно. Мы живём в мире, где всё меняется очень быстро. Кто знает, может быть, нас уже скоро допустят до международных соревнований. И если это случится, то у нас уже будет готовая команда, способная бороться за выходы на турниры», — приводит слова Павлюченко ТАСС.
В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1).
