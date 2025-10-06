Скидки
«Спартак» стал лучшей командой 11-го тура РПЛ по двум статистическим аспектам

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд в разных аспектах по итогам 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, был отмечен и московский «Спартак», который стал лидером тура сразу в нескольких статистических показателях.

Так, «Спартак» совершил больше всех отборов (22). Кроме того, у красно-белых наивысшая в туре скорость точных передач (17,5 км/ч).

Напомним, в минувшем туре «Спартак» встретился с ПФК ЦСКА. Московское дерби прошло на стадионе армейцев и завершилось победой хозяев со счётом 3:2. При этом по ходу матча ЦСКА вёл в счёте 3:0.

