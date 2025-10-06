Дмитрий Тяпушкин: у Помазуна есть шанс играть в РПЛ за «Спартак»

Бывший голкипер московского «Спартака» Дмитрий Тяпушкин высказался по итогам дерби с ЦСКА, которое состоялось в рамках 11-го тура Мир РПЛ. Армейцы обыграли красно-белых со счётом 3:2. При этом свои три мяча ЦСКА забил за стартовые 18 минут встречи. Также Тяпушкин высказался о вратарском вопросе в стане красно-белых.

«Честно говоря, редко где увидишь, когда за столь короткое время команда забивает три мяча. Было неожиданное начало и развитие событий в дерби. А в целом игра понравилась, получился интересный и целостный матч. Немного удивила игра в обороне «Спартака». Нельзя сказать, что она надёжная или непроходимая, но пропускать такие три мяча…

Саша Максименко выходит на поле с капитанской повязкой и имеет полное доверие, хотя тот же первый пропущенный мяч требовал его вмешательства. Я считаю, что у Помазуна есть шанс, чтобы играть в РПЛ за «Спартак». Это вратарь, который достиг определённого уровня», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.