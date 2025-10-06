Ливай Гарсия ответил, хотел бы он продолжать работу с Деяном Станковичем в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о будущем главного тренера команды Деяна Станковича в клубе. В матче 11-го тура Мир РПЛ красно-белые проиграли ЦСКА (2:3). После этой встречи ЦСКА с 24 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» с 18 очками находится на шестой строчке.

— Хотите ли вы продолжать работать со Станковичем? Видите ли при нём светлое будущее в клубе?

— Деян Станкович — тренер нашей команды. Я перешёл в «Спартак» в середине прошлого сезона, и, судя по статистике, мы шли хорошо. Рассуждать о его будущем — не моя задача, — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что руководство «Спартака» может уволить Станковича в ближайшее время.