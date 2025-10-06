Скидки
Силкин: Карпин — самый перехваленный тренер в нашем футболе

Силкин: Карпин — самый перехваленный тренер в нашем футболе
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что Валерия Карпина переоценивают как тренера. 4 октября московское «Динамо» в столичном дерби уступило «Локомотиву» со счётом 3:5.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Надо, конечно, руководство спрашивать, чем они были мотивированы, когда назначили Карпина в «Динамо». Получается, что он самый перехваленный тренер в нашем футболе. В матче с «Локомотивом» атака выглядела хорошо — три забили. Но оборона… Пропустить пять — никуда не годится. Такое только в хоккее можно представить. Раньше, когда я пацаном был, ходил на «Динамо». Тогда, если бело-голубые забивали первыми, то всё — «Динамо» выигрывало матч. Все знали, что не пропустят. Там Долматов играл, Маховиков, Бубнов. Сейчас, конечно, больно смотреть на команду. Клуб при Личке играл не так стабильно. Могли проиграть слабым, но у сильных очки отнимали.

Способен ли Карпин наладить игру в обороне? В обороне научить гораздо проще, чем в атаке. Если люди не умеют, их не научишь и не переучишь! Вроде бы взяли защитников на усиление, а пропускать стали больше. Парадокс! С этой точки зрения не всё хорошо. Если будет положительный результат дальше, то все забудут про то, что происходило сейчас. Если ничего не изменится, то решение будет за руководителями. Там сейчас идут перемены в руководстве. Пока неясно, что будет в будущем. По результатам за 15 лет в российском футболе у Карпина ничего. В «Ростове» он работал с посредственными игроками. Они ему смотрели в рот, так как он тренер сборной. Это была домашняя команда. Дома они много побед одержали, но на выезде всем раздавали. Сложно говорить о его прогрессе. Тренерская доля такая — результат надо сегодня и сейчас. Пока идёт всё со скрипом», — приводит слова Силкина Legalbet.

После 11 туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 15 очков.

