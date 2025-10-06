Скидки
Экс-игрок «Спартака» Тернавский: к Максименко есть вопросы — Романцев поставил бы Помазуна

Бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский высказался о конкуренции за место в воротах красно-белых между голкиперами Александром Максименко и Ильёй Помазуном. В 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Деяна Станковича уступили ЦСКА (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«К Максименко, конечно, есть вопросы. Когда соперник забивает с линии вратарской — это его гол. Максименко то надёжно играет, то совершает киноляп. Романцев в таких случаях поставил бы Помазуна. У него было так — вратарь допустил ошибку, садится на скамейку и ждёт своего шанса», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Илья Помазун перебрался в «Спартак» из московского ЦСКА в феврале текущего года. В сезоне-2025/2026 россиянин появлялся в воротах красно-белых только в матчах Фонбет Кубка России.

