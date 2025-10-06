Скидки
Буффон оценил шансы Италии на выход в финальную часть чемпионата мира — 2026

Экс-вратарь «Ювентуса», «Пармы» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о шансах своей национальной команды пройти отбор на чемпионат мира — 2026.

«На 90% мы выйдем в плей-офф. В оставшихся играх мы должны продемонстрировать положительные моменты, которые у нас получались в последнее время. Людям и средствам массовой информации нужна вера в нас – мы должны продемонстрировать привязанность футболу», — приводит слова Буффона Goal.com.

После четырёх проведённых матчей отбора на чемпионат мира по футболу — 2026 Италия занимает второе место в своей группе, набрав девять очков. Лидирует сборная Норвегии с 15 очками после пяти встреч.

