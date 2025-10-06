Погребняк — об Акинфееве: от травм никто не застрахован, ждём Игорька в следующем туре РПЛ

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк высказался о травме голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, полученной в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2). Вратарь получил повреждение и был заменён на 62-й минуте.

«Что тут думать? Подвернул голеностоп. Это такая чисто футбольная история. Никто не застрахован от этого. Две недели — это ещё небольшой срок. Пока игры сборных проходят, Акинфеев к следующему матчу в РПЛ будет в порядке. Какие проблемы? Я не вижу проблем. Ждём Игорька в следующем туре РПЛ», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие во всех 11 матчах чемпионата России. На счету голкипера 10 пропущенных мячей. В двух встречах вратарь покинул поле без пропущенных голов.