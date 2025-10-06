Скидки
Главная Футбол Новости

Каррагер — о Холанде: мы видим величайшего бомбардира в истории английского футбола

Футбольный эксперт Джейми Каррагер после матча «Брентфорда» и «Манчестер Сити» (0:1) в 7-м туре АПЛ высоко отозвался об игре нападающего «горожан» Эрлинга Холанда.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'    

«Он способен достичь всего, чего пожелает, и я верю, что в этой стране он покорит все голевые рекорды. Если он будет выступать здесь до окончания срока своего контракта, а это ещё восемь-девять лет, он напишет историю. Наблюдая за его игрой, за его стартом в нынешнем сезоне, за тем, как он влияет на лигу, я действительно считаю, что мы видим величайшего бомбардира в истории английского футбола.

Конечно, я не застал таких игроков, как Джимми Гривз, Дикси Дин и остальных представителей той эпохи, но если говорить о Линекере, Ширере, Кейне или Раше, который играл за мою любимую команду, то это одни из величайших нападающих. Я разделяю великих центральных форвардов и настоящих бомбардиров. То, что сейчас происходит на наших глазах, — это нечто новое в английском футболе.

И не станем забывать, что в «Манчестер Сити» ранее лучшим бомбардиром был Серхио Агуэро, один из величайших футболистов, которых мы когда-либо видели. Но Эрлинг на совершенно ином уровне. Он лучший», — сказал Каррагер в послематчевой студии Sky Sports.

Холанд забил на 22 из 23 стадионов АПЛ, норвежец не забивал только на «Энфилде»
