Тернавский: «Спартак» мог победить ЦСКА, но нельзя выходить и пропускать три за 18 минут

Бывший футболист «Спартака» Владислав Тернавский высказался о поражении команды от ЦСКА (2:3) в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. К 18-й минуте армейцы вели со счётом 3:0 после голов полузащитников Кирилла Глебова, Ивана Облякова и Данила Кругового.

«Дерби получилось напряжённым. Но, честно говоря, команда уровня «Спартака» не должна выходить и пропускать за 18 минут три мяча. Первые минуты был какой-то недонастрой и индивидуальные ошибки. Первый мяч — вратарь и защитники не разобрались, потом пенальти повлияло на ход игры. Нападающий выбегает из штрафной, зачем его цеплять? Надо было его сопровождать. После 0:3 переломили ход игры, но пару раз здорово сыграл Акинфеев, помог ЦСКА. Хорошо, что не бросили играть, показали характер, а при удачном стечении обстоятельств могли и сравнять, и выиграть.

Если бы победили, былии бы все довольны. Но сейчас каждое поражение психологически бьёт по команде. Думаю, «Спартак» переборет, команда хорошая. Было бы неплохо, если бы всегда так играли, как после счёта 0:3», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.