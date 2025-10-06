Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тернавский: «Спартак» мог победить ЦСКА, но нельзя выходить и пропускать три за 18 минут

Тернавский: «Спартак» мог победить ЦСКА, но нельзя выходить и пропускать три за 18 минут
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Владислав Тернавский высказался о поражении команды от ЦСКА (2:3) в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. К 18-й минуте армейцы вели со счётом 3:0 после голов полузащитников Кирилла Глебова, Ивана Облякова и Данила Кругового.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Дерби получилось напряжённым. Но, честно говоря, команда уровня «Спартака» не должна выходить и пропускать за 18 минут три мяча. Первые минуты был какой-то недонастрой и индивидуальные ошибки. Первый мяч — вратарь и защитники не разобрались, потом пенальти повлияло на ход игры. Нападающий выбегает из штрафной, зачем его цеплять? Надо было его сопровождать. После 0:3 переломили ход игры, но пару раз здорово сыграл Акинфеев, помог ЦСКА. Хорошо, что не бросили играть, показали характер, а при удачном стечении обстоятельств могли и сравнять, и выиграть.

Если бы победили, былии бы все довольны. Но сейчас каждое поражение психологически бьёт по команде. Думаю, «Спартак» переборет, команда хорошая. Было бы неплохо, если бы всегда так играли, как после счёта 0:3», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android