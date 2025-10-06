«Барселона» планирует подписать Бернарду Силву — Caught Offside

У «Барселоны» есть конкретные планы относительно подписания 31-летнего полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силвы летом 2026 года. Также игроком интересуются клубы из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср», сообщает Caught Offside.

Подход «Барселоны», продвигаемый спортивным директором Деку, нацелен на свободный трансфер в конце сезона. Деку уже начал контактировать с представителями португальского игрока.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 38 млн.