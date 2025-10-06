Из-за украденного паспорта Депай с опозданием присоединится к сборной Нидерландов — ESPN

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай с опозданием прибудет в расположение сборной Нидерландов, поскольку у него украли паспорт, что и стало причиной задержки при посадке на рейс из Бразилии. Об этом сообщает ESPN.

По данным Королевской футбольной ассоциации Нидерландов (KNVB), футболист прилагает все усилия, чтобы начать работу с национальной командой как можно скорее. Ожидается, что в ближайшее время он сможет решить этот вопрос.

«Очень жаль, эта история неприятна не только для Мемфиса, но и для нас. Конечно, хочется начать подготовку к международным матчам в полном составе. В то же время есть форс-мажор. Мы надеемся, что он действительно сможет присоединиться к нам как можно скорее», — приводит слова тренера нидерландской сборной Рональда Кумана ESPN.

В октябре сборная Нидерландов проведёт отборочные матчи чемпионата мира с Мальтой (9 октября) и Финляндией (12 октября).