Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Из-за украденного паспорта Депай с опозданием присоединится к сборной Нидерландов — ESPN

Из-за украденного паспорта Депай с опозданием присоединится к сборной Нидерландов — ESPN
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай с опозданием прибудет в расположение сборной Нидерландов, поскольку у него украли паспорт, что и стало причиной задержки при посадке на рейс из Бразилии. Об этом сообщает ESPN.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 7-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Мальта
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным Королевской футбольной ассоциации Нидерландов (KNVB), футболист прилагает все усилия, чтобы начать работу с национальной командой как можно скорее. Ожидается, что в ближайшее время он сможет решить этот вопрос.

«Очень жаль, эта история неприятна не только для Мемфиса, но и для нас. Конечно, хочется начать подготовку к международным матчам в полном составе. В то же время есть форс-мажор. Мы надеемся, что он действительно сможет присоединиться к нам как можно скорее», — приводит слова тренера нидерландской сборной Рональда Кумана ESPN.

В октябре сборная Нидерландов проведёт отборочные матчи чемпионата мира с Мальтой (9 октября) и Финляндией (12 октября).

Материалы по теме
Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android