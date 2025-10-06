«Спартак» не уволил Станковича, потому что Кахигао до сих пор не нашёл замену тренеру

Московский «Спартак» не стал увольнять главного тренера Деяна Станковича по итогам заседания совета директоров из-за отсутствия подходящей замены. Как сообщает Metaratings, у красно-белых нет согласованной кандидатуры на замену сербу. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию

В московском клубе уже существует понимание о необходимости расставания с Деяном Станковичем, который не руководит командой из технической зоны во время матчей из-за длительной дисквалификации. Спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао в данный момент занят переговорами сразу с несколькими потенциальными кандидатами на замену сербу

После 11 туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды 18 набранных очков, а отставание от лидирующего ЦСКА составляет шесть очков.