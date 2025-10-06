Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» не уволил Станковича, потому что Кахигао до сих пор не нашёл замену тренеру

«Спартак» не уволил Станковича, потому что Кахигао до сих пор не нашёл замену тренеру
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» не стал увольнять главного тренера Деяна Станковича по итогам заседания совета директоров из-за отсутствия подходящей замены. Как сообщает Metaratings, у красно-белых нет согласованной кандидатуры на замену сербу. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию

В московском клубе уже существует понимание о необходимости расставания с Деяном Станковичем, который не руководит командой из технической зоны во время матчей из-за длительной дисквалификации. Спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао в данный момент занят переговорами сразу с несколькими потенциальными кандидатами на замену сербу

После 11 туров московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды 18 набранных очков, а отставание от лидирующего ЦСКА составляет шесть очков.

Материалы по теме
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Live
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android