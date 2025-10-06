Юрий Нагорных: «Локомотив» — и есть самая настоящая народная команда

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о поддержке клуба в стране, назвав железнодорожников «народной командой».

«Локомотив» и есть народная команда. Ведь за «Локомотив» болеют от Калининграда до Сахалина. На Камчатке нет железной дороги, а на Сахалине — есть. Во всей стране болеют за «Локомотив». Поэтому «Локомотив» и есть самая настоящая народная команда», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 11 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 23 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет одно очко.