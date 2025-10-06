Скидки
Арбитр Федотов раскритиковал судей за пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Арбитр Федотов раскритиковал судей за пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Локомотивом»
Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил эпизод с назначением пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:5).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Единственная игра, где с VAR что-то пошло не так. На 10-й минуте Левников не показал жёлтую Рубенсу за грубую игру. На 24-й арбитры правильно засчитали гол в ворота «Локомотива» — мяч пересёк линию ворот.

Пенальти в пользу «Локомотива» — ключевой момент, потому что счёт был 2:1 в пользу «Динамо». Я не могу объяснить этот 11-метровый и для чего Иванов позвал Левникова к монитору. Главный арбитр находился в идеальной позиции, его взгляд был в районе поясницы Руденко и мог спокойно охватывать и ноги. Можно было показать что угодно, но только не то, что показал Иванов. Решение Левникова — просто необъяснимое. Даже если фокусироваться на контакте в ногах, его перекрывало скопление игроков. Да и падение явно было из-за толчка в поясницу. Это грубейшая ошибка, после которой счёт стал 2:2. Конец первого тайма, гол в раздевалку — зачем это всё? Не нужно было вмешиваться Иванову — это не явная и не очевидная ошибка. А с Левниковым что-то происходит, опять странное решение от него», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

