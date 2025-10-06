Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пять игроков сборной Ирана пропустят матч с командой России из-за травм

Пять футболистов сборной Ирана не смогут принять участие в товарищеском матче с национальной командой России из-за повреждений. Команды сыграют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Встреча запланирована на пятницу, 10 октября.

«Сборная Ирана прилетит в Волгоград в среду. В программе пребывания — предматчевая тренировка и игра. Сердар Азмун, Роузбеш Чешми, Мехди Гайеди, Маджид Хоссейни и Али Голизаде пропустят матч из-за травм», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе сборной Ирана.

Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун защищает цвета «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Опорник Роузбеш Чешми выступает на родине за «Эстегляль». Вингер Мехди Гайеди принадлежит «Аль-Насру» из ОАЭ. Защитник Маджид Хоссейни играет в Турции за «Кайсериспор», а полузащитник Али Голизаде представляет польский «Лех».