29-летний защитник французского футбольного клуба «Марсель» и сборной Марокко Найеф Агер подвергся нападению в аэропорту Марселя. Некий мужчина подошёл к игроку в VIP-зале, чтобы попросить селфи, после чего вышел из себя и попытался ударить футболиста, сообщает BFM Marseille Provence.

Сотрудники службы безопасности быстро вмешались и задержали мужчину, после чего он был арестован и допрошен полицией. Агер пока не подавал заявление.

Агер перешёл в «Марсель» летом 2025 года из «Вест Хэма». В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб семь встреч и отметился одним забитым мячом в матче Лиги 1 с «Лорьяном».