Андрей Червиченко: если бы Максименко был порасторопнее, играл бы в «ПСЖ»

Андрей Червиченко: если бы Максименко был порасторопнее, играл бы в «ПСЖ»
Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Все говорят об ошибках Максименко. А где они? В каком из четырёх мячей от ЦСКА он виноват? Первый забили с трёх метров, второй — с пенальти, третий — с четырёх метров. Где он виноват? Два защитника «Спартака» под 190 см стоят, а из-под них Глебов, у которого даже роста 180 см нет, выскакивает и забивает. Где здесь ошибка Максименко? Если бы он был порасторопнее, играл бы в «ПСЖ», опережая Сафонова. Но Александр выступает за команду, которая занимает шестое место в РПЛ. Не много ли запросов? Он тащит всё, что надо.

Но плохие дни бывают у всех вратарей. Вспомните, как недавно «привёз» Акинфеев, хотя это легенда нашего футбола. Я не застал Яшина, однако вижу игру Акинфеева и считаю, что это легенда для нас, современников, и никого из вратарей к нему близко нет. Но он тоже ошибается. Если смотреть статистику пропущенных голов прошлого сезона, «Спартак» не так далеко от ЦСКА. В чём тогда неудача Максименко? Что он не так сделал? Больше вопросов к главному тренеру, который постоянно меняет состав», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

