Андрей Червиченко: если бы Максименко был порасторопнее, играл бы в «ПСЖ»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 11-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Все говорят об ошибках Максименко. А где они? В каком из четырёх мячей от ЦСКА он виноват? Первый забили с трёх метров, второй — с пенальти, третий — с четырёх метров. Где он виноват? Два защитника «Спартака» под 190 см стоят, а из-под них Глебов, у которого даже роста 180 см нет, выскакивает и забивает. Где здесь ошибка Максименко? Если бы он был порасторопнее, играл бы в «ПСЖ», опережая Сафонова. Но Александр выступает за команду, которая занимает шестое место в РПЛ. Не много ли запросов? Он тащит всё, что надо.

Но плохие дни бывают у всех вратарей. Вспомните, как недавно «привёз» Акинфеев, хотя это легенда нашего футбола. Я не застал Яшина, однако вижу игру Акинфеева и считаю, что это легенда для нас, современников, и никого из вратарей к нему близко нет. Но он тоже ошибается. Если смотреть статистику пропущенных голов прошлого сезона, «Спартак» не так далеко от ЦСКА. В чём тогда неудача Максименко? Что он не так сделал? Больше вопросов к главному тренеру, который постоянно меняет состав», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.