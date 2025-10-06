Скидки
Главная Футбол Новости

«Зубы целые». Сперцян посетил стоматолога после стычки с защитником «Ахмата» Ндонгом

Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал фото из кабинета стоматолога после стычки с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 85-й минуте сенегальский защитник получил красную карточку за удар плечом в челюсть сопернику.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Зубы целые», — подписал фотографию из кабинета стоматолога Сперцян.

Фото: Аккаунт Эдуарда Сперцяна в социальной сети

По итогам эпизода Усман Ндонг был удалён за агрессивное поведение, а Эдуард Сперцян получил жёлтую карточку за провокации. После матча защитник обвинил капитана «Краснодара» в расистских высказываниях, а сам Сперцян пожаловался на повреждения зубов и отверг обвинения.

Новости. Футбол
