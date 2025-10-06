«Зубы целые». Сперцян посетил стоматолога после стычки с защитником «Ахмата» Ндонгом
Поделиться
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал фото из кабинета стоматолога после стычки с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 85-й минуте сенегальский защитник получил красную карточку за удар плечом в челюсть сопернику.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15' 2:0 Коста – 31'
Удаления: нет / Ндонг – 85'
«Зубы целые», — подписал фотографию из кабинета стоматолога Сперцян.
Фото: Аккаунт Эдуарда Сперцяна в социальной сети
По итогам эпизода Усман Ндонг был удалён за агрессивное поведение, а Эдуард Сперцян получил жёлтую карточку за провокации. После матча защитник обвинил капитана «Краснодара» в расистских высказываниях, а сам Сперцян пожаловался на повреждения зубов и отверг обвинения.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:35
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:11
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
18:52
-
18:45
-
18:31
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:11
-
18:06
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:35
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:10
-
17:07
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:26