«Зубы целые». Сперцян посетил стоматолога после стычки с защитником «Ахмата» Ндонгом

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал фото из кабинета стоматолога после стычки с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 85-й минуте сенегальский защитник получил красную карточку за удар плечом в челюсть сопернику.

«Зубы целые», — подписал фотографию из кабинета стоматолога Сперцян.

Фото: Аккаунт Эдуарда Сперцяна в социальной сети

По итогам эпизода Усман Ндонг был удалён за агрессивное поведение, а Эдуард Сперцян получил жёлтую карточку за провокации. После матча защитник обвинил капитана «Краснодара» в расистских высказываниях, а сам Сперцян пожаловался на повреждения зубов и отверг обвинения.