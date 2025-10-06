Скидки
Арбитр Федотов объяснил, почему судьи не дали пенальти в ворота «Рубина» за руку Вуячича

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение арбитров матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Крыльями Советов» (2:0) не назначать пенальти в ворота казанцев за предполагаемую игру рукой у защитника Игора Вуячича.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19'     2:0 Ходжа – 53'    

«Что касается момента на 82-й минуте, я изначально посчитал, что в ворота «Рубина» следовало назначить 11-метровый. Но затем сделал запрос и получил объяснение. Это не игра рукой, так как мяч после двух рикошетов поменял направление, а действия Вуячича были естественными. Плюс это был прострел, а не удар по воротам. Правильно разобрался Фисенко на VAR, правильно не назначили 11-метровый в ворота «Рубина», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

