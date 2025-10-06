Арбитр Федотов объяснил, почему судьи не дали пенальти в ворота «Рубина» за руку Вуячича

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение арбитров матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Крыльями Советов» (2:0) не назначать пенальти в ворота казанцев за предполагаемую игру рукой у защитника Игора Вуячича.

«Что касается момента на 82-й минуте, я изначально посчитал, что в ворота «Рубина» следовало назначить 11-метровый. Но затем сделал запрос и получил объяснение. Это не игра рукой, так как мяч после двух рикошетов поменял направление, а действия Вуячича были естественными. Плюс это был прострел, а не удар по воротам. Правильно разобрался Фисенко на VAR, правильно не назначили 11-метровый в ворота «Рубина», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.