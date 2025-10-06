Скидки
Главная Футбол Новости

Хойлунд: Конте — топ-тренер, это именно то, что мне сейчас нужно

Хойлунд: Конте — топ-тренер, это именно то, что мне сейчас нужно
Комментарии

Нападающий «Наполи» Расмус Хойлунд прокомментировал свой уверенный старт в Италии после того, как забил гол в матче с «Дженоа», в котором его команда победила 2:1. А также высказался по поводу главного тренера неаполитанцев Антонио Конте.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Эхатор – 34'     1:1 Ангисса – 57'     2:1 Хойлунд – 75'    

«Думаю, «Дженоа» устал во втором тайме. Мои товарищи по команде отлично справились после перерыва — мы продолжали давить и прессинговать, и это позволило нам забить дважды. Конте — топ-тренер. Я пришёл сюда, потому что знал, что это важный шаг для меня. «Наполи» — отличный клуб и прекрасное место для жизни. Это именно то, что мне нужно сейчас в моей карьере», — приводит слова футболиста TUTTOmercatoWEB.

Расмус Хойлунд перешёл в «Наполи» в сентябре 2025 года на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб шесть встреч во всех турнирах и забил четыре мяча.

