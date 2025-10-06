Скидки
Овчинников: «Зениту» нужно ещё больше обратиться к бразильской диаспоре, чтобы побеждать

Овчинников: «Зениту» нужно ещё больше обратиться к бразильской диаспоре, чтобы побеждать
Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о формировании состава у «Зенита» из Санкт-Петербурга.

«Зениту» нужно ещё больше обратиться к бразильской диаспоре, чтобы побеждать. Однако где им найти пляж на Неве, ведь сейчас начнётся зима? Думаю, всем российским клубам нужно сделать акцент на наших футболистах. Ну невозможно смотреть на восемь бразильцев в стартовом составе. Ладно бы если бы они ещё нормально играли. Хотя когда надо, они играют. Обратите внимание, как они показали, кто в доме хозяин, в матче с «Краснодаром», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

