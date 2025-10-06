Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Тяпушкин: возможно, травма Акинфеева может сделать Торопа основным вратарём ЦСКА

Дмитрий Тяпушкин: возможно, травма Акинфеева может сделать Торопа основным вратарём ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер московских «Динамо», ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Тяпушкин высказался о травме основного вратаря армейцев Игоря Акинфеева, полученной в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Конечно, удивило, что Акинфеев досрочно закончил матч со «Спартаком». Игорю здоровья! Для команды всегда очень сложно, когда в такой ответственной игре травму получает вратарь. Что касается Торопа, прошлогодние матчи и кубковые игры добавляют ему уверенности и ответственности. У Влада были хорошие игры, где он выручал, а также матчи с ошибками. У молодого вратаря всегда так бывает: нет стабильности от начала и до конца. Но, возможно, эта травма Акинфеева может сделать Торопа основным вратарём ЦСКА», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Капитан ЦСКА получил травму и был заменён на 62-й минуте игры. Место в воротах занял его сменщик Владислав Тороп, ранее появлявшийся на поле в сезоне-2025/2026 только во встречах Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
ЦСКА устроил исторический разнос «Спартаку» в первые 18 минут! А в итоге — отскочил! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android