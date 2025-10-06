Дмитрий Тяпушкин: возможно, травма Акинфеева может сделать Торопа основным вратарём ЦСКА

Бывший голкипер московских «Динамо», ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Тяпушкин высказался о травме основного вратаря армейцев Игоря Акинфеева, полученной в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (3:2).

«Конечно, удивило, что Акинфеев досрочно закончил матч со «Спартаком». Игорю здоровья! Для команды всегда очень сложно, когда в такой ответственной игре травму получает вратарь. Что касается Торопа, прошлогодние матчи и кубковые игры добавляют ему уверенности и ответственности. У Влада были хорошие игры, где он выручал, а также матчи с ошибками. У молодого вратаря всегда так бывает: нет стабильности от начала и до конца. Но, возможно, эта травма Акинфеева может сделать Торопа основным вратарём ЦСКА», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Капитан ЦСКА получил травму и был заменён на 62-й минуте игры. Место в воротах занял его сменщик Владислав Тороп, ранее появлявшийся на поле в сезоне-2025/2026 только во встречах Фонбет Кубка России.