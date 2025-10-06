Скидки
Арбитр Федотов оценил решение судьи в скандальном моменте со Сперцяном и Ндонгом

Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде с удалением защитника «Ахмата» Усмана Ндонга в концовке матча грозненцев с «Краснодаром» (0:2) в 11-м туре чемпионата России. Напомним, у футболиста в этой игре возник конфликт с полузащитником «быков» Эдуардом Сперцяном. Предполагается, что хавбек якобы оскорбил Ндонга на почве расизма.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Момент на 84-й минуте будет иметь какое-то продолжение, обвинения в адрес Сперцяна серьёзные. Сам Танашев эпизода не мог видеть, поскольку находился спиной к происходящему. В итоге после просмотра повтора показал красную Ндонгу за агрессивное поведение и жёлтую Сперцяну за провокацию», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

