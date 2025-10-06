Дидье Дешам рассказал о травме Килиана Мбаппе перед отборочными матчами чемпионата мира
Поделиться
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья 26-летнего нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе перед предстоящим матчем отбора на чемпионат мира по футболу — 2026 с Азербайджаном.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я поговорил с ним. Он здесь — у него небольшая проблема, но ничего, что могло бы помешать ему приехать. Мы выделим время, чтобы оценить ситуацию с медицинским персоналом, а затем посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Килиан Мбаппе получил небольшое растяжение связок голеностопа в субботней встрече «Реала» с «Вильярреалом» (3:1). 26-летний нападающий был вынужден покинуть поле вскоре после забитого гола, направившись прямиком в раздевалку.
Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Винисиус Жуниор – 47' 2:0 Винисиус Жуниор – 69' 2:1 Микаутадзе – 73' 3:1 Мбаппе – 81'
Удаления: нет / Моуриньо – 77'
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:35
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:11
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
18:52
-
18:45
-
18:31
-
18:31
-
18:25
-
18:15
-
18:11
-
18:06
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:35
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:10
-
17:07
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:28
-
16:26