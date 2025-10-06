Скидки
Главная Футбол Новости

Дидье Дешам рассказал о травме Килиана Мбаппе перед отборочными матчами чемпионата мира

Дидье Дешам рассказал о травме Килиана Мбаппе перед отборочными матчами чемпионата мира
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья 26-летнего нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе перед предстоящим матчем отбора на чемпионат мира по футболу — 2026 с Азербайджаном.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я поговорил с ним. Он здесь — у него небольшая проблема, но ничего, что могло бы помешать ему приехать. Мы выделим время, чтобы оценить ситуацию с медицинским персоналом, а затем посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Килиан Мбаппе получил небольшое растяжение связок голеностопа в субботней встрече «Реала» с «Вильярреалом» (3:1). 26-летний нападающий был вынужден покинуть поле вскоре после забитого гола, направившись прямиком в раздевалку.

Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Винисиус Жуниор – 47'     2:0 Винисиус Жуниор – 69'     2:1 Микаутадзе – 73'     3:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: нет / Моуриньо – 77'
