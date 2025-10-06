Дидье Дешам рассказал о травме Килиана Мбаппе перед отборочными матчами чемпионата мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья 26-летнего нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе перед предстоящим матчем отбора на чемпионат мира по футболу — 2026 с Азербайджаном.

«Я поговорил с ним. Он здесь — у него небольшая проблема, но ничего, что могло бы помешать ему приехать. Мы выделим время, чтобы оценить ситуацию с медицинским персоналом, а затем посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Килиан Мбаппе получил небольшое растяжение связок голеностопа в субботней встрече «Реала» с «Вильярреалом» (3:1). 26-летний нападающий был вынужден покинуть поле вскоре после забитого гола, направившись прямиком в раздевалку.