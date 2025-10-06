Скидки
Челябинск — Енисей, результат матча 6 октября 2025, счет 0:0, 13-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск» и «Енисей» не забили голов в матче Первой лиги
Завершён матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Челябинск» и красноярский «Енисей». Команды не забили голов в этой игре. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Челябинск). В качестве главного арбитра матча выступил Евгений Галимов (Екатеринбург).

Россия — Лига PARI . 13-й тур
06 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск

После этой игры «Челябинск» с 23 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги, «Енисей» с 11 очками находится на 15-й строчке.

В своём следующем матче «Челябинск» 19 октября сразится дома с тульским «Арсеналом», поскольку игра с «Уралом» перенесена, «Енисей» 11 октября встретится в гостях с ульяновской «Волгой».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
«Мы сами загнали себя в эту ситуацию». Парфёнов — о турнирном положении «Торпедо»
