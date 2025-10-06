«Челябинск» и «Енисей» не забили голов в матче Первой лиги

Завершён матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Челябинск» и красноярский «Енисей». Команды не забили голов в этой игре. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» (Челябинск). В качестве главного арбитра матча выступил Евгений Галимов (Екатеринбург).

После этой игры «Челябинск» с 23 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги, «Енисей» с 11 очками находится на 15-й строчке.

В своём следующем матче «Челябинск» 19 октября сразится дома с тульским «Арсеналом», поскольку игра с «Уралом» перенесена, «Енисей» 11 октября встретится в гостях с ульяновской «Волгой».