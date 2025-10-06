Скидки
Брейдо отреагировал на информацию о трансфере Пруцева в ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Данила Пруцева в клуб зимой. Ранее о высокой вероятности осуществления такой сделки заявил футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Насколько я понимаю, это вряд ли возможно хотя бы в силу регламента. Бессмысленно, я бы сказал, поэтому и комментировать нечего», — приводит слова Брейдо телеграм-канал «Спартак информ».

Данил Пруцев начинал сезон-2025/2026 в статусе игрока московского «Спартака» и провёл за клуб один матч в Мир Российской Премьер-Лиге. В августе текущего года хавбек перебрался в «Локомотив» на условиях аренды и принял участие в пяти играх РПЛ. На его счету гол и две результативные передачи.

