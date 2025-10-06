Погребняк: ЦСКА — претендент на чемпионство в РПЛ, на матчи армейцев хочется ходить

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о ЦСКА как о претенденте на чемпионство по итогам нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Может ли ЦСКА сейчас быть одним из главных претендентов на чемпионство в РПЛ?

— Абсолютно! ЦСКА впечатляет. Была бы возможность, я бы с удовольствием сходил на матч ЦСКА и посмотрел игру с тем же «Спартаком». ЦСКА — однозначно претендент на чемпионство. Армейцы показывают такой футбол, что на них хочется ходить. А это очень важно и дорого стоит! — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент армейцы с 24 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.