Дешам: переход Рабьо в «Милан» пойдёт на пользу и ему, и Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поприветствовал переход 30-летнего французского полузащитника Адриена Рабьо из «Марселя» в «Милан».

«В психологическом и спортивном плане Адриен сейчас в лучшей форме, поскольку он сыграл ряд матчей за свой клуб, и провёл их действительно очень хорошо. Сейчас в «Милане» он играет немного по другой схеме, но он знает, чего я от него жду. Когда он пришёл к нам в сентябре, он не играл две недели. Сейчас ситуация улучшилась и для него, и для нас», — приводит слова Дешама Football Italia.

15 августа после матча «Марселя» с «Ренном» в раздевалке команды произошла драка между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу. Клуб выставил обоих игроков на трансфер — англичанин отправился в «Болонью», а француз продолжил карьеру в «Милане».