Три футболиста покинули сборную России из-за травм и не сыграют с Ираном и Боливией

Три игрока, вызванных в национальную команду России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре, покинули расположение сборной и вернулись в клубы. Как сообщает официальный сайт РФС, за сборную России не сыграют форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и защитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Сообщается, что Даниил Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб, а Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев из-за травм, полученных во встречах за свои клубы, после осмотра в сборной и оценки характера повреждений также вернулись в свои команды.

Товарищеский матч со сборной Ирана состоится в пятницу, 10 октября. Команды сыграют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Во вторник, 14 октября, подопечные Валерия Карпина примут на своём поле Боливию. Место проведения игры — «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.