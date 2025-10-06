Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три футболиста покинули сборную России из-за травм и не сыграют с Ираном и Боливией

Три футболиста покинули сборную России из-за травм и не сыграют с Ираном и Боливией
Аудио-версия:
Комментарии

Три игрока, вызванных в национальную команду России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре, покинули расположение сборной и вернулись в клубы. Как сообщает официальный сайт РФС, за сборную России не сыграют форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и защитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сообщается, что Даниил Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб, а Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев из-за травм, полученных во встречах за свои клубы, после осмотра в сборной и оценки характера повреждений также вернулись в свои команды.

Товарищеский матч со сборной Ирана состоится в пятницу, 10 октября. Команды сыграют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Во вторник, 14 октября, подопечные Валерия Карпина примут на своём поле Боливию. Место проведения игры — «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Материалы по теме
Эксклюзив
Пять игроков сборной Ирана пропустят матч с командой России из-за травм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android